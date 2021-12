Doc Nights: una selezione da Visions du Réel Film Festival

L’Istituto Svizzero è lieto di collaborare con Visions du Réel Festival a Nyon e di presentare un programma di documentari alla Casa del Cinema di Roma, in Largo Marcello Mastroianni 1 (entrata gratuita).

Quattro intensi documentari raccontano realtà diverse in diverse parti del mondo: la storia di una comunità che vive alla foce del Tevere, un’avventura scientifica al CERN, la trasformazione di una coppia di sposi in Iran, l’incontro tra un ragazzo siciliano e un migrante dalla Nigeria. I documentari sono stati ufficialmente selezionati al Festival Visions du Réel di Nyon e, per la prima volta, saranno proiettati a Roma.