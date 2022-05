"Disegnami un leone": piccoli naturalisti al Bioparco di Roma

L'Associazione KIM, per celebrare i suoi 25 anni di vita al servizio dei bambini malati, organizza una giornata di condivisione creativa e connessione con la natura, tutta dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie.

Un laboratorio artistico a cielo aperto fra leoni e rinoceronti, lemuri e pinguini. In cui i bambini, in compagnia di fantastici naturalisti e disegnatori, potranno mettere alla prova il proprio talento di piccoli grandi artisti. Imparando a conoscere gli animali, con una sola missione: divertirsi, aiutando i loro coetanei in difficoltà.

“La solidarietà verso l’altro e il rispetto dell’ambiente che ci circonda – spiegano gli organizzatori – hanno in comune un atteggiamento di cura e attenzione di cui i bambini devono fare esperienza fin dai primi anni. Questa iniziativa al Bioparco, organizzata con la collaborazione di tanti amici e sponsor, ci sembra davvero un’occasione privilegiata di condivisione con le famiglie di Roma, nella coscienza che il mondo è una casa in cui ogni abitante ha la propria responsabilità”.

La quota di partecipazione alla giornata è di 15 euro (sia per i bambini – di età compresa fra 5 e 12 anni - sia per gli adulti che li accompagnano, mentre i bambini al di sotto di un metro accedono gratuitamente) e il ricavato dell’evento servirà per aiutare i piccoli malati accolti dall’Associazione Kim di Roma e curati nei principali ospedali della città, come il Bambino Gesù e il Policlinico Agostino Gemelli.

Ciascun bambino iscritto all’evento riceverà uno zainetto con gadget, materiali da disegno e una squisita merenda, offerti dagli sponsor della giornata: Ars et Natura, Obiettivo Mediterraneo, Something Red, D-Hub, Fondazione Padre Bellincampi, Crowne Plaza Hotel, Eureka!, Sotheby’s, Pratel Design.

Gli adulti accompagnatori potranno scegliere se seguire i bambini durante le attività di gruppo oppure rimanere nella Sala degli Elefanti incontrando i rappresentanti di KIM e partecipando alla proiezione di alcuni video o anche passeggiare all'interno del parco per poi ritrovarsi alle ore 13.00 presso la Sala degli Elefanti. (I bambini al di sotto di un metro accedono gratuitamente).