Viaggio nel vino a Life of Wine all'Hotel Villa Pamphili

La manifestazione sul vino Life of Wine torna con la decima edizione in una nuova sede, l'Hotel Villa Pamphili, storica struttura della Capitale adiacente al Parco di Villa Pamphili che accoglierà il pubblico nella sua nuova veste disegnata dai recenti lavori di restyling.

Produttori da tutta Italia portano in degustazione ai banchi di assaggio, l’ultima annata e almeno due vecchie annate delle loro etichette più rappresentative. Un viaggio nel tempo per capire come il vino evolve, si affina e si completa.

150 etichette in esposizione, tra cui 100 vecchie annate.

Life of Wine nasce nel 2010 da un’idea di Studio UMAMI, l'agenzia specializzata a livello nazionale in comunicazione ed organizzazione di eventi enogastronomici.

I biglietti sono acquistabili direttamente sul posto.

In caso di nuove limitazioni normative anti Covid è prevista la creazione di turni a numero chiuso, con possibilità di biglietteria e accrediti on line.



