Festa del cioccolato artigianale a Colleferro

Per la prima volta approda nella Città di Colleferro (RM) la Festa del Cioccolato Artigianale firmata Choco Amore. Con il graditissimo Patrocinio del Comune, il pool di Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale, da venerdì 12 a domenica 14 Novembre, sarà presente su Corso Turati per invadere con i propri prodotti l’intera cittadina e non solo.

L’evento itinerante leader nel settore, oltre ad essere il format gastronomico più famoso d’Italia è anche il più apprezzato dalle Amministrazioni Locali, infatti, l’amministrazione comunale di Colleferro nelle persone del Sindaco Pierluigi Sanna, dell’Assessore al Commercio Artigianato e Promozioni Commerciali Marco Gabrielli e dell’Assessore allo Spettacolo Sara Zangrilli, che hanno fortemente voluto che questa kermesse si realizzasse nel loro Comune.

Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come fiera - mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di qualità. La produzione dei Maestri Cioccolatieri Associati, rigorosamente artigianale, è tramandata di padre in figlio ed è gestita secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima ed ogni pezzo realizzato diventa un pezzo unico. Sui banchi si potranno trovare borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri tutto rigorosamente in cioccolato.

Ormai è risaputo che il cioccolato artigianale è un toccasana e non ha controindicazioni ma la difficoltà a trovare in commercio quello “VERO”, privo di conservanti e grassi idrogenati, fa sì che la Festa del Cioccolato diventi non solo un momento di svago ma anche un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Gli stand apriranno la manifestazione venerdì 12 Novembre, dalle ore 10:00 della mattina e per tre giorni, accoglieranno sul corso Filippo Turati di Colleferro golosi provenienti da tutte le cittadine della provincia, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale o anche solo per partecipare ai laboratori didattici, dedicati alle scuole della città la mattina e in chiave professionale tutti i pomeriggi.

Per prenotazione ai Laboratori Didattici e Choco Play contattare il Maestro Cioccolatiere Alessandro del Vecchio al 3293804959.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19.