Un menu tutto dedicato al "broccolo romanesco", l'idea della pizzeria di San Basilio

"Il broccolo, quello romanesco". Proprio lui è al centro di uno speciale menu che la pizzeria Straforno ha realizzato per l'inverno, periodo in cui la verdura tipica romana è protagonista di tante ricette.

Il locale in via del Casale di San Basilio propone le sue specialità, fritti, focacce e pizze al sapore di broccoli. Il menu presenta 10 piatti in tutto che stuzzicano il palato ed elogiano la verdura romanesca.

Il menu dedicato al broccolo romanesco

Si inizia dalla crocchetta di patate e broccolo (patate lessate, broccolo romanesco, pepe e noce moscata), si prosegue con Supplì broccolo e salsiccia (risotto broccolo romanesco e salsiccia e aggiunta di mozzarella). La cena si fa sempre più golosa con lo Strafornozzo broccolo e stracciatella, una tasca di pane farcita con broccolo romanesco al tegame e stracciatella di burrata.

Due i primi che Straforno dedica al broccolo romanesco, si tratta dei Fusilli broccolo e salsiccia e del Risotto broccolo, burro e parmigiano.

Passando a pizze e focacce, fiore all'occhiello della pizzeria in zona San Basilio, ecco la Focacciata Doc, striscette di focaccia Straforno, accompagnate da: broccolo romanesco al tegame, sugo alla parmigiana di melanzane e sugo all'amatriciana. C'è la Focaccia broccolona con mozzarella, broccolo romanesco e stracchino, mentre attira i più golosi la Stra-ripiena broccolo e porchetta: ripiena di broccolo romanesco, Porchetta di Ariccia Igp Randolfo Leoni e pecorino romano Dop.

Chiudono il menu di Straforno tutto dedicato al broccolo romanesco, la pizza broccolo e salsiccia e un Burger broccolo e scamorza: burger di manzo, broccolo romanesco al tegame, scamorza affumicata con chips di patate classiche.

Una selezione di piatti ideale per fare scorpacciata di broccolo romanesco e, magari, anche per prendere qualche spunto da riproporre nella propria cucina.