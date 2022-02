Esce la guida per gli "amanti della bistecca": gli indirizzi da segnare a Roma e nel Lazio

Esce la prima guida "Steak House e Macellerie d'Italia": 400 indirizzi da Nord a Sud (isole comprese) tra storiche conferme e novità emergenti. Un viaggio nell’Italia che ama la carne, lo sfrigolio dei carboni e il mangiar bene. Una novità assoluta poiché nessuno, fino ad ora, aveva dedicato pagine e pagine solo e soltanto ai migliori indirizzi "di carne" dello stivale.

A cimentarsi in questo progetto inedito è stato il romano Michele Ruschioni, fondatore di Braciami Ancora, primo e più importante network italiano dedicato alla cucina a fuoco vivo. Un blog, un canale Youtube, una pagina Facebook e Instagram, un profilo su TikTok, tre libri e ora anche una guida gastronomica. "Questa guida è un altro tassello del nostro lavoro e della nostra passione - spiega Ruschioni - perché tra YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e il blog il nostro viaggio saporito continua e prosegue".

Oggi, sommando tutti i social, la comunità di Braciami Ancora è composta da circa un milione di followers, molti dei quali chiedono al network informazioni su dove andare a mangiare una buona bistecca nelle varie province d'Italia. Da questa esigenza, un anno fa, Ruschioni insieme allo staff di Braciami Ancora (Gianluca Bianchini che ha redatto tutte le recensioni, Giuseppe Romeo e Marco Porcheri per la Sardegna) ha iniziato un'attenta fase di scouting, girando in tutte le province d'Italia alla ricerca dei migliori indirizzi da segnalare.

Macellerie e Steak house, la guida offre suggerimenti su entrambi i fronti: "Siamo riusciti a segnalare ben 400 indirizzi. Sono presenti tutte le province", racconta Ruschioni a RomaToday. "In alcune abbiamo avuto maggiore difficoltà a reperire gli indirizzi, mentre in altre abbiamo dovuto fare un'attenta selezione poiché le realtà interessanti erano numerose". I criteri di scelta sono stati "la presenza attiva sui social" e "la capacità di soddisfare l'amante del bisteccone".

Un anno in giro per l'Italia fino all'uscita - slittata di un paio di mesi - il 1 febbraio. Sul perché mai nessuno aveva realizzato una guida per carnivori doc prima d'ora, Ruschioni ammette: "Il mondo editoriale continua a considerare la carne un mondo di serie b, questa è una stagione storica in cui parlare di carne, bistecche e allevamenti non va di moda. La carne di mangia ma non si deve raccontare, perché c'è una sorta di terrorismo, a tratti ingiustificato, nei confronti della carne, colpevolizzata e alla quale vengono additati tutti i mali del mondo".



Le migliori steak house di Roma e del Lazio

Il Lazio e Roma sono stati una delle ultime tappe dello staff di Braciami Ancora. Nella sezione "steak house" dedicata al nostro territorio la guida segnala "Ristorante Da Lina" a Stimigliano (Rieti), L'Antica Taverna a Viterbo, La segreta a Mentana (Roma), Dupon Meat House a Monterotondo (Roma); A Latina si segnala Da Vinci Bisteccheria, ad Alatri (Frosinone) La Taverna dei Principi. Ci sono poi la Braceria Antichi Saperi ad Anzio (Roma), la Macelleria bisteccheria Ulivieri a Ciampino (Roma).

Nella Capitale, la guida indica Beef Baazar in viale Germanico, zona Prati, il ristorante La Pampa in via Collatina vecchia, Er Macellaio in viale Aurelio Galeppini al Torrino, il ristorante Mamma Mia ai Parioli (via Pacini), Bufalero alla Bufalotta (via Passo del Turchino). E ancora Kilo (via della Lega Lombarda) e Bisteak (via di Pietralata).

Le migliori macellerie di Roma e del Lazio

Per quanto riguarda le macellerie, invece, le migliori sono: Fattoria Velluti a Tarquinia, Macelleria Fontenova a Civita Castellana (Viterbo), Macelleria Francesco e Michele a Velletri (Roma), la Macelleria Grillo a Vazia (Rieti), Macelleria Minò ad Aprilia (Latina), Macelleria La bella Mara a Sermoneta (Latina), Macelleria norcineria Avagliano a Sabaudia (Latina), Punto carni Passaretta a Minturno (Latina), la Macelleria Cecconi a Ceccano (Frosinone). A Roma ci sono Bottega Liberati in via Flavio Stilicone (Tuscolana), Novecentosedici in via Labicana, Macelleria Salvi a Ostia, Angelo Feroci in via della Maddalena in centro, Macelleria Cucchi al Collatino.

La guida Steak House e Macellerie d'Italia 2022 è solo la prima di un progetto che Michele Ruschioni porterà avanti nei prossimi anni, ampliando anche il numero di indirizzi segnalati.