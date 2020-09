Siciliainbocca al Flaminio: la vera tradizione della cucina siciliana a Roma

Il marchio "Sicialiainbocca" nasce nel 1999 da un’idea di Roberto Di Stefano. Mosso dall’amore per la sua terra e dalla passione per la cultura culinaria dell’isola del sole, decide di creare un punto di riferimento a Roma per apprezzare la vera tradizione della cucina siciliana. Così nasce Siciliainbocca!

Questo rito si ripete quotidianamente nella sola sede di via Flaminia 390. Da 21 anni nulla viene lasciato al caso, tutto il pescato, le primizie ortofrutticole e le materie prime, per la lavorazione delle nostre ricette tipiche, arrivano giornalmente dalla nostra isola, nelle mani dei nostri chef fino al vostro tavolo.

Il Ristorante Siciliainbocca al Flaminio si trova in via Flaminia 390 00196 Roma (Tel: 06/3240187 06/3207745 - Zona Ponte Milvio/Auditorium parco della musica).

L' atmosfera di questo ristorante evoca inequivocabilmente i sapori e la tradizione della vera cucina siciliana. Pesce freschissimo e piatti unici, accompagnati dall’ottima selezione della nostra cantina, rigorosamente siciliana!

Aperto tutti i giorni, comprese le festività.