Il Gambero Rosso elegge i migliori ristoranti d'Italia: tutti i premiati a Roma e nel Lazio

Quali sono i migliori ristoranti di Roma e del Lazio? Torna a decretarlo la Guida Ristoranti d'Italia del Gambero Rosso, giunta alla sua 33esima edizione.

Dopo un biennio difficile a causa del Covid, nell’ultimo anno, il ritorno del turismo straniero, innamorato delle bellezze e dei sapori italiani, ha ridato linfa vitale alla ristorazione. I ristoranti a Roma, come nelle altre città d'arte italiane, sono tornati a riempirsi, e anche quelli fuori dalle rotte in ogni angolo del nostro Paese hanno ritrovato vita. Così il Gambero Rosso torna, puntuale, a premiare chi - nel mondo della ristorazione - si è distinto, non solo per scelte culinarie, ma anche sostenibili e attente alla crisi che tutto il mondo sta attualmente attraversando.

“La cucina italiana è la più conosciuta ed amata nel mondo. Il settore della ristorazione è il traino per tutto il comparto agroalimentare. Un servizio indispensabile ma anche una vetrina importante per la conoscenza e la promozione delle nostre produzioni di eccellenza", ha dichiarato Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso.

"La guida del Gambero - ha proseguito Cuccia - descrive la sapienza dei migliori chef che riescono a trasformare le materie prime in piatti che esaltano sapori dei nostri territori. Ogni ingrediente è saggiamente utilizzato per dar vita a creazioni uniche. Un settore su cui le nostre Istituzioni devono mantenere alta l’attenzione con interventi concreti sia dal lato dei costi energetici e fiscali che di strumenti di formazione permanente, come quelli offerti dalla Gambero Rosso Academy, atti a salvaguardare questo fondamentale patrimonio culturale ed economico italiano".

La Guida Ristoranti d'Italia 2023

Nella trentatreesima edizione della guida Ristoranti d’Italia di Gambero Rosso sono stati segnalati 2480 esercizi, con 297 novità. Sono aumentate le Tre Forchette (44) con 3 nuovi ingressi nell’olimpo della cucina italiana, così come i Tre Gamberi che sono passati a 35 con 1 nuovo ingresso. Sono 11 i locali che hanno guadagnato Tre Bottiglie, 6 sono invece i Tre mappamondi, 6 le Tre Coccotte e 2 i Tre Boccali. Ad aumentare sono stati anche il numero (49) e le tipologie (24) dei Premi Speciali. Tre i locali con le Due Forchette Rosse, ossia i locali che hanno le maggiori potenzialità per raggiungere il vertice.

Tutti i premiati a Roma e nel Lazio

Scopriamo di seguito quali sono i ristoranti che si sono distinti a Roma e nel Lazio nella Guida Ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso

Tre Forchette 2023

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri - Roma

Il Pagliaccio - Roma

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino [RM]

La Trota - Rivodutri [RI]

Enoteca La Torre a Villa Laetitia - Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler - Roma

Glass Hostaria - Roma

Tre Gamberi 2023

L’Arcangelo Vino e Cucina - Roma

Armando al Pantheon - Roma

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Da Cesare - Roma

Grappolo d’Oro - Roma

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano [RM]

Tre bicchieri 2023

ilwinebar Trimani - Roma

Del Gatto - Anzio [RM]

Enoteca Quattro Ruote - Montalto di Castro [VT]

Salumeria Roscioli - Roma

Tre Mappamondi 2023

Dao Restaurant - Roma

Tre Coccotte 2023

Spazio Niko Romito Bar e Cucina - Roma

Baccano - Roma

Divinity Terrace del The Pantheon Iconic Rome Hotel - Roma

Premio Speciale - MIGLIOR PROPOSTA DI PIATTI DI PASTA