De Gusto: masterclass e degustazioni gratuite di vino e olio alla Rinascente

Gli store Rinascente di via del Tritone e di piazza Fiume presentano il progetto De Gusto, tutto dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane. Fino al 10 ottobre, protagonisti due tra i prodotti più tipici e celebri della cucina italiane: parliamo dell'olio e del vino.

Gli store romani della Rinascente - così come tutti gli store della collezione - si trasformeranno in un palcoscenico dove poter scoprire i migliori produttori della Penisola. Negli store di via del Tritone e di piazza Fiume sarà possibile degustare vini e oli, acquistarli e avere degli interessanti incontri ravvicinati con gli esperti del settore.

De Gusto, masterclass e degustazioni alla Rinascente

In programma, infatti, un fitto programma di degustazioni, masterclass, educational session e workshop gastronomici, organizzati in collaborazione con i più autorevoli esperti e le associazioni del settore.

"Come si riconosce un ottimo olio extra vergine di oliva?". "Perché un olio costa 3 euro e un altro 20?". "L'olio non filtrato è davvero più buono?". Questo e molto altro si potrà scoprire sull'affascinante mondo dell'olio nelle masterclass organizzate alla Rinascente in collaborazione con Unaprol (Consorzio olivicolo italiano) e la fondazione evooschool.

Tante le realtà da scoprire anche se parliamo di vino, come "Ca' del Bosco" - per citarne una - che, con il progetto De Gusto, racconta la sua storia di Franciacorta e svela segreti sui suoi vini, sulle sue bollicine, su un terreno povero ma in realtà molto ricco per la vite.

Ad inserirsi nel progetto De Gusto, con uno speciale cooking show, nella serata di giovedì 15 settembre, è stato Gino Sorbillo che, con la sua pizzeria al sesto piano della Rinascente Tritone, ha allietato i presenti, preparando e sfornando pizze in diretta.

Il fitto programma di incontri dedicati all'olio e al vino, fino al 10 ottobre, nei due store Rinascente della Capitale, è completamente gratuito per tutti i possessori della Rinascente Card (anche questa gratuita e da richiedere in negozio).