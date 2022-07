Chandon Garden Spritz Lounge: c'è un nuovo angolo "cool" per fare l'aperitivo d'estate a Roma

Il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel presenta un nuovo luogo iconico, con vista mozzafiato, per fare l'aperitivo d'estate. E' la Chandon Garden Spritz Lounge.

Collocata strategicamente nel cuore del parco dell’albergo, accanto alle piscine e all’ombra dei pini secolari, si tratta di una lounge privilegiata, un'oasi dove godere del fresco ponentino romano e ammirare la bellezza del tramonto in un’atmosfera vacanziera e cosmopolita.

Al centro il concetto di sostenibilità con l'aperitivo ready-to-serve. Un drink a base di Cuvée Brut di alta qualità dello spumante Chandon, miscelata con un amaro all'arancia, aromatico e rinfrescante, è alla base della nuova esperienza di aperitivo glamour pensato dal Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel per i suoi ospiti. L’Executive Chef Fabio Boschero ha creato un menù ad hoc, leggero e fresco con una selezione attenta delle materie prime e con accostamenti ispirati in gran parte alla tradizione sudamericana: Churrasco di carne e di pesce, Crispy Rolls di pesce o vegani, Tiraditos assortiti, Samba Rolls con Uramaki, Hosomaki e Nigiri, fritti e crudi di pesce.

Un nuovo angolo cool, curato in ogni dettaglio, per un aperitivo ricercato, magari dopo un tuffo in piscina o un pomeriggio di relax. La Chandon Garden Spritz Lounge è aperto dal mercoledì alla domenica dalle ore 18 alle 24.