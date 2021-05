Dante al Castello di Santa Severa

Il 2021 è un anno speciale per la cultura del nostro paese poiché ricorrono le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Sabato 15 maggio, alle ore 16.30 al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella va in scena lo spettacolo Da cielo in terra a miracol mostrare una libera interpretazione in Teatro – Danza in cui si alterneranno versi di Dante, commedia dell’arte, mimo, maschere e giullarate (l’evento è previsto in replica anche il 19 settembre).

Lo spettacolo è parte del programma di eventi "A riveder le stelle" dedicati al Sommo Poeta dalla Regione Lazio, tutti gli eventi su https://www.regione.lazio.it/rl/dante/, ed è a cura dell' ASD “A Tutto Ritmo”, del gruppo di danze medievali “I Virelai”, del gruppo teatro per il sociale dell’Associazione “Libera”.

L'ingresso è gratuito, fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria inviando mail con i dati di ciascuna persona prenotata (nome, cognome e numero di telefono) a maria.teresa.mascioni@alice.it.

Interpreti per la parte teatrale

Alberto Papalia– Dante Alighieri

Lorenzo Rossi – Giovanni Boccaccio

Cristina Galli– Francesca da Rimini

Stella Bandirali– Domenica, portavoce di Donna Filippa

Danzatori: Luisa Fagiolari, Elisabetta Granato, Giancarlo Risi, Antiono De Santo, Giada Mammoli, Sofia Salzano, Greta Siviero, Martina Vurro, Marika Russo, Alessandra Cervellini, Rita Tolla, Valentina Menghi, Aurelia Realgar

Coreografie a cura dei maestri: Maria Teresa Mascioni, Luana D ‘Annibale, Elena Botti, Giancarlo Giacomobono,

Scenografia di Armando Profumi, Carlo Briganti

Aiuto Regia- cooperazione tecnica e logistica – Cristina Erba