Unimarconi ospita la Seconda Edizione di "La Giovane Politica": dare voce ai giovani leader e promuovere un dialogo costruttivo.

Unimarconi è lieta di ospitare la Seconda Edizione di "La Giovane Politica" che si terrà il 29 settembre a partire dalle ore 15:00 nell'Aula Magna dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi a Roma.

Questa iniziativa, organizzata da uno studente dell’ateneo, rappresenta un'opportunità in cui i giovani leader, under 40, dei principali partiti politici si confronteranno su questioni e temi cruciali del nostro Paese.

Tra gli ospiti dell’evento anche il noto giornalista Giovanni Floris.

Il Presidente di Unimarconi, Alessio Acomanni: "Questo evento rappresenta un'importante occasione per dare spazio ai giovani, destinati a diventare i futuri leader del nostro paese. L’università è la fucina in cui i ragazzi si formano e crescono, motivo per cui riteniamo importante promuovere confronti che mettano in luce le idee e le prospettive dei giovani attraverso iniziative di questo genere".

L’organizzatore dell’evento, Pietro Tramontano, studente dell’Unimarconi e fondatore di Politicare, ha condiviso le sue aspettative:"Desidero ringraziare Unimarconi per il prezioso supporto nell'organizzazione dell’evento "La Giovane Politica". Mi auguro che questo incontro possa promuovere l'attiva partecipazione dei giovani nella politica, fungendo da fonte di ispirazione per nuove idee e prospettive per il futuro".

Sara possibile seguire la diretta streaming dell'evento, accessibile tramite il seguente link: https://usgm.link/giovanepolitica.