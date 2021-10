Rome Blues Festival al BoBo alla Casa del Jazz

Prezzo non disponibile

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 20.30 in Viale di Porta Ardeatina, BoBo Ristorante c/o Casa del Jazz presenta la seconda edizione del “Rome Blues Festival”, appuntamento musicale dedicato ai protagonisti della scena blues internazionale, come Umberto Porcaro, Gregor Izor, Dany Franchi e Keith Dunn, che nelle due serate daranno vita ad esclusivi ed imperdibili concerti di genere.

Nella prima serata di giovedì 21 ottobre rompe il ghiaccio Umberto Porcaro (Italia), seguito dal set del Master of Blues Harmonica, Greg Izor (Vermont) mentre, nella seconda e ultima serata di venerdì 22 ottobre, saliranno sul palco del “Rome Blues Festival”, il genovese e cittadino del mondo Dany Franchi (Italia), seguito dallo statunitense Keith Dunn (Boston/Rotterdam). I quattro protagonisti del festival blues saranno accompagnati on stage da una girandola di musicisti, tra cui Marco Meucci al pianoforte, Alex Angelucci, Marco Di Folco e Emiliano Tremarelli alle chitarre, il basso di Lucio Villani, Light Palone e Stefano Malatesta e da Lorenzo Francocci alla batteria, per due serate dedicate a tutti gli amanti di un genere musicale che ha attraversato la storia della musica, collezionando amatori sin dalle sue origini, dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri.

Informazioni e prenotazioni: 06 40418502

