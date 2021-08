Marco Sinopoli con Francesco Bearzatti in duo alla Casa del Jazz

Un doppio concerto per presentare due novità discografiche della Parco della Musica Records.

Il progetto “Marco Sinopoli Extradiction” nasce da un incontro tra jazz moderno e composizione. Un ensemble in cui Il timbro evocativo del trio di legni (flauto, clarinetto e fagotto) e il ritmo incalzante del quartetto jazz convergono in un sound particolare e ricercato, tra note scritte e improvvisate. Ne emerge una musica dalle molte sfaccettature, con fitti incastri ritmici e melodici, uniti in un’armonia ricercata ma estremamente comunicativa e coinvolgente, nella quale diversi stili musicali si intrecciano verso un’unica direzione.

L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'acquisto dei biglietti online è su Ticketone.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...