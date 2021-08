I weekend musicali del Fiumicino Jazz Festival

Dalla volontà del Museo del Saxofono di portare per la prima volta a Fiumicino una grande e articolata manifestazione dedicata al jazz, nasce il primo Fiumicino Jazz Festival, rassegna in programma dal 3 al 26 settembre con grandi nomi del jazz nazionale ed internazionale, manifestazioni all'aperto, gite musicali in battello e incontri con significative personalità del mondo musicale. Un’iniziativa patrocinata dall’Amministrazione comunale di Fiumicino, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino e sostenuta da Podere 676 Birrificio Agricolo.

La rassegna prevede un ciclo di 12 eventi, da svolgersi nei fine settimana di settembre. Nel ricco cartellone ci saranno i concerti del sabato sera al Museo del Saxofono (4,11,18 e 25 settembre) con Max Ionata, Michael Rosen, Milena Paradisi e Enrico Ghelardi; le Gite musicali con aperitivo sul battello lungo il fiume Tevere (3 e 24 settembre), organizzate in collaborazione con la Pro-Loco di Fiumicino e durante le quali si esibirà la Continental Dixie Band, orchestra dixieland in pieno stile New Orleans; gli incontri Birra & Sax (10 e 17 settembre), organizzati nello stabilimento Podere 676 di Testa di Lepre, che vedranno protagoniste la band Live Night di Mauro Bottini e la Continental Dixie Band; infine gli appuntamenti pomeridiani domenicali al museo Conversaxioni - Storie di Birra & Jazz (5, 12, 19 e 26 settembre), incontri musicali con degustazione sull’onda di travolgenti storie, musiche e aneddoti sul jazz, raccontati da personalità del settore quali Lino Patruno, Attilio Berni, Alfredo Romeo e Monica Gilardi.

Sponsor ufficiale della manifestazione è Podere 676 Birrificio Agricolo, che celebra il fortissimo connubio tra birra e musica. Un’affinità storica che, in queste occasioni, mira al completamento multisensoriale degli eventi in cui ascolto e degustazione si sposano e si affinano reciprocamente.

Il Fiumicino Jazz Festival rispetta la normativa anti-Covid: per accedere alle manifestazioni è richiesto il green pass. Le Conversaxioni al Museo e gli eventi al birrificio sono ad ingresso gratuito; i biglietti dei concerti sono acquistabili al Museo o sul sito Liveticket; le prenotazioni per le gite musicali sul battello vanno effettuate ai contatti della Pro loco di Fiumicino.

Per tutti gli eventi è suggerita la prenotazione a causa dei posti limitati.

Infoline costi e prenotazioni: 06 61697862 - 347 5374953 - info@museodelsaxofono.com