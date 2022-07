"Comme sa fille", lettura musicale di Marie NDiaye e Hèctor Parra a Villa Medici

L'Accademia di Francia a Roma - Villa Medici è lieta di ospitare un evento creato da due dei suoi borsisti in uscita, Hector Parra e Kaouther Adimi.

Martedì 12 luglio alle ore 19:00 presso la loggia di Villa Medici si svolgerà una lettura musicale del testo inedito Comme sa fille, scritto da Marie NDiaye (vincitrice del Prix Femina 2001 e del Prix Goncourt 2009) e Hèctor Parra, già artefici nel campo dell’opera e del teatro musicale di Te craindre en ton absence nel 2013 e Das Geopferte Leben nel 2014.

La performance vedrà dipanarsi la voce dell’autrice in una delicata tessitura di ragnatela sonora creata dai tasti del pianoforte suonati dal compositore. Un percorso acustico che ospiterà e descriverà le ansie e i desideri del protagonista dell'opera, esplodendo talvolta in brevi intermezzi musicali.

Al termine dell'esecuzione avrà luogo una conversazione con la scrittrice Kaouther Adimi e il pubblico. L'incontro è in lingua francese e non verrà registrato o diffuso in streaming. L'ingresso è libero su prenotazione obbligatoria al link dedicato.