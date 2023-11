Christmas Land a Tor Tre Teste

Il Giardino dei Demar a Tor Tre Teste presenta il "Christmas Land". Otto magici appuntamenti per vivere la magia del Natale.

Il programma del Christmas Land

2 dicembre: Un disegno per Babbo Natale. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” in cui poter realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo” e ricevere il regalo lasciato apposta per te da Babbo Natale.

3 dicembre: Creatività natalizia. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “creatività natalizia” per decorare insieme le palline di Natale.

Quota di partecipazione €5,00 a bambino *sconto fratelli. Posti limitati, richiesta prenotazione.

8 dicembre: Festa dell’Immacolata. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per festeggiare insieme la festa dell’Immacolata con la baby-dance natalizia, il baby-trucco natalizio e il festival delle mascotte.

9 dicembre: Un disegno per Babbo Natale. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” in cui poter realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo” e ricevere il regalo lasciato apposta per te da Babbo Natale.

10 dicembre: La dolcezza del Natale. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “La dolcezza del Natale”, in cui poter realizzare i deliziosi biscotti a tema natalizio. Omaggio delizioso: cioccolata calda per tutti i nostri piccoli partecipanti. Quota di partecipazione €5,00 a bambino *sconto fratelli. Posti limitati, richiesta prenotazione.

16 dicembre: Un disegno per Babbo Natale. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” in cui poter realizzare un disegno natalizio da imbucare nella posta di Natale “Caro Babbo Natale ti scrivo” e ricevere il regalo lasciato apposta per te da Babbo Natale.

17 dicembre: I canti natalizi. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per il laboratorio “i canti natalizi” con la maestra di canto Martina Satiri per poter cantare tutti insieme le canzoni natalizie ed immergerci sempre di più nella magia del Natale.

23 dicembre: “Aspettando il Natale…”. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per la Magica Festa “Aspettando il Natale”, con la baby-dance natalizia, baby-trucco natalizio e il festival delle mascotte. Ultimo giorno del laboratorio “Un disegno per Babbo Natale” e ritiro della posta “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

30 dicembre: “Che gioia il Natale!”. Le aiutanti di Babbo Natale ti aspettano, dalle ore 15.30 in poi, per la Magica Festa “Che gioia il Natale!” con la baby-dance natalizia, baby-trucco natalizio e tanti giochi! Inoltre ci sarà la consegna dei regali lasciati da Babbo Natale per tutti i bambini che hanno realizzato un disegno natalizio e imbucato nella posta “Caro Babbo Natale ti scrivo”.

Foto di repertorio