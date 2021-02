Cura del Sorriso della Famiglia: dall’8 al 28 febbraio, scopri le iniziative Dental Center Gemelli

Prenotando al numero 06 30156700, dall’8 al 28 febbraio, sarà possibile effettuare dei Check-up dentali per tutta la famiglia. Un intero mese in cui gli esperti del Dental Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS saranno a disposizione per visite, consigli e informazioni su tutti i trattamenti, dalle ore 8.30 alle ore alle 19.30.

Quali controlli?

Bambini e Adolescenti : un sorriso bello e sano si cura fin da piccoli! Un consulto col dentista è importante anche nella fase in cui sono presenti i dentini da latte: l’obiettivo è quello di assicurare la corretta crescita cranio facciale e il cambio dei denti. Successivamente, invece, l’obiettivo sarà la protezione dei denti permanenti. Per questo il tuo bambino potrà eseguire la visita dentistica di controllo e il consulto con l’ortodontista per valutare la necessità di utilizzare apparecchi fissi o trasparenti.

: un sorriso bello e sano si cura fin da piccoli! Un consulto col dentista è importante anche nella fase in cui sono presenti i dentini da latte: l’obiettivo è quello di assicurare la corretta crescita cranio facciale e il cambio dei denti. Successivamente, invece, l’obiettivo sarà la protezione dei denti permanenti. Per questo il tuo bambino potrà eseguire la visita dentistica di controllo e il consulto con l’ortodontista per valutare la necessità di utilizzare apparecchi fissi o trasparenti. Adulti : per un sorriso in salute si consiglia un controllo periodico del cavo orale. Col check-up di controllo il dentista può valutare lo stato di salute di denti e bocca. Inoltre, sarà possibile richiedere un consulto con l’ortodontista per valutare l’utilizzo di apparecchi fissi o trasparenti oppure un consulto di odontoiatria estetica per avere maggiori informazioni su trattamenti di sbiancamento dentale e sull’utilizzo delle faccette estetiche.

: per un sorriso in salute si consiglia un controllo periodico del cavo orale. Col check-up di controllo il dentista può valutare lo stato di salute di denti e bocca. Inoltre, sarà possibile richiedere un consulto con l’ortodontista per valutare l’utilizzo di apparecchi fissi o trasparenti oppure un consulto di odontoiatria estetica per avere maggiori informazioni su trattamenti di sbiancamento dentale e sull’utilizzo delle faccette estetiche. Over 60: dopo i 60 anni la buona igiene orale e i controlli periodici dal dentista sono ancor più importanti. Una scorretta igiene e scarsi controlli aumentano il rischio di incorrere in infiammazioni, parodontite e perdita di denti. Per questo è consigliato un check-up di controllo ed eventualmente una valutazione con l’implantologo nel caso sia necessario l’utilizzo di impianti o protesi totali o parziali.

Per maggiori informazioni e per prenotare il check-up si può telefonare al numero 06 30156700 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30).