Magia, musica e luci nel Bosco

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni. Possibilità di abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 - 12 anni) ed over 70.

Sarà un fine settimana al fresco delle querce quello al Bosco di Paliano con un programma fantastico ricco di iniziative per ogni fascia di età e per ogni. Due giorni di sport all’aria aperta e lunghe passeggiate nella quiete ed il fresco degli alberi secolari ma anche tanto relax e tranquillità.

Sabato pomeriggio torna l’appuntamento con la mountain bike e con un istruttore qualificato che vi porterà a scoprire ogni angolo segreto dei sentieri del Bosco.

Dopo l’attività fisica arriva il momento, o meglio i momenti, del relax con lo Yoga ed il Gong Master e con l’aperitivo fino a dopo il tramonto assaporando un drink fresco con un bel sottofondo musicale e splendidi giochi di luce sulle fronde degli alberi.

La domenica è dedicata ai più piccoli con altri momenti indimenticabili: prima lo spettacolo del bravissimo mago Parker e poi il sempre atteso appuntamento con la falconeria.

Inoltre, sono tante le attività che si possono fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici ed il giro con il calesse con il pony Rubble.

Il programma del weekend al Bosco di Paliano

SABATO 24 LUGLIO

Ore 15 – 16,30

Mountain Bike

Un istruttore qualificato andrà ad illustrare le tecniche di guida e i principi base per andare in bicicletta in piena sicurezza.

Sicurezza, infatti, vuol dire divertimento!

Per partecipare basta una bici, un casco e una borraccia!

PRENOTAZIONI:

Francesco Zirottu Tel: 370 1533848(istruttore cicloturistico C.S.E.N.)

Noi siamo suono. I Gong Planetari al Bosco

Ore 18,30 – 21,00

Daniela Gruber, professionista nello Yoga e Gong Master,vi accompagnerà con suoni magici in un incredibile cammino dove poter lasciar andare tutto ciò che non serve più e dove poter ri-creare con nuova energia un percorso rinnovato.

Alle 18,30 Viaggio emozionale immersi nella natura e accompagnati da Gong planetari e Campane di cristallo.

Dalle ore 19,30 Aperitivo al tramonto.

Il costo del biglietto è di 10 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini comprensivo di consumazione.

Sarà possibile cenare nel Bosco per chi lo desidera.

Si consiglia di portare un telo ed un piccolo cuscino.

Evento su prenotazione.

Per informazioni e prenotazione: 370 1533848

Aperitivo al Tramonto. Suoni e Luci nel Bosco

Immergiti nella magia della Natura e del Bosco al tramonto, siediti nel suggestivo teatro di paglia illuminato a candele, circondato da suoni rilassanti, con un aperitivo di prodotti locali a km zero, per poi assistere, al calar della sera, ad un meraviglioso spettacolo di luci, proiezioni led e animazioni digitali.

Il tutto direttamente sugli alberi, dal vivo.

Un’atmosfera magica per grandi e bambini.

Biglietto :8 euro gli adulti e 5 euro i bambini comprensivo di Aperitivo di benvenuto. Possibilità di cenare con un piatto caldo, dolci e prodotti locali.

Consigliata la prenotazione: 370 1533848

DOMENICA 25 LUGLIO 2021

Spettacolo di Magia

Ore 12,00

Il Mago Parker intratterrà e sorprenderà grandi e bambini.

Al termine insegnerà alcuni trucci del “mestiere”.

Gratuito per tutti gli ospiti del Bosco

Falconeria

15,30 – 17,00

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario

della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche,

imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge

una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere

alle prodezze di Leeroy.

COSTO: 4,00 EURO A PERSONA

