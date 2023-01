Black Cat Bones in concerto al Charity Café

I Black Cat Bones partono dal Chicago Blues per arrivare al Jump, filone dalle forti influenze swing. La sezione ritmica è formata da Lorenzo Francocci alla batteria e da Lucio Carletti al basso. Su questa granitica base si destreggiano il suono prorompente e unico dell'armonica di Andrea Di Giuseppe e la chitarra swing&blues di Paolo Re. E per chi non lo sapesse, il "Black Cat Bone" era uno dei tanti "mojo" (amuleti) usati nell'america rurale di inizio secolo, nel periodo d'oro del Blues e delle credenze Voodoo. Lo stesso Muddy Waters in Hoochie Coochie Man dichiara di averne uno sempre con sé. Noi ve ne offriamo ben quattro.



Line-up

Paolo Re: voce & chitarra

Andrea Di Giuseppe: armonica

Lucio Carletti: basso

Lorenzo Francocci: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione