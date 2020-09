Bandabardò, Duo Fernandez in concerto al Confusione Fest

Sabato 26 settembre un appuntamento da non perdere al Confusione Fest con il duo Fernandez composto da Erriquez e Finaz, ovvero le due anime cantautorali della Bandabardò, gruppo toscano attivo da oltre 25 anni e vero e proprio simbolo del folk rock italiano. Un progetto musicale che si muove in parallelo alla band allargata e che si presenta come un intenso racconto musicale dal carattere allegro e poetico.



In questo concerto il duo proporrà gran parte del repertorio della Bandabardò in chiave acustica alternando grandi successi a brani meno noti ma non per questo meno belli. Non mancheranno anche alcune rivisitazioni di cover famose che spaziano tra il cantautorato italiano (come “Amarsi un Po’”, di Battisti) fino a raggiungere grandi successi della world music come “La Vida es Una Tombola di Manu Chao”. Una serata diversa, dunque, senza dubbio dal carattere più intimo che vedrà protagonista due delle figure chiave di una band nata nel 1993 che continua ancora ad emozionare il pubblico.



Confusione Fest

Via Galla Placidia 184 – Roma

live music dalle 21.30 alle 23.30

Info: 3382751028 – 3939413368

(prenotazione obbligatoria)

Prima consumazione 13€



Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 2.00

parcheggio custodito in area / 2€

food truck / MOZAO - Street Food & Banqueting - Pret-à-Polpett

cocktail bar - birreria – winetasting