Atmosfere, una mostra al femminile

La Galleria Ess&rrE continua un percorso espositivo di mostre al femminile. Quattro artiste, tra cui una fotografa, che propongono una serie opere dalla qualità indiscussa. Stili diversi, tecniche molteplici e alta qualità.

Una valida proposta per i collezionisti dal palato fine. La mostra “Atmosfere” dal 14 al 27 maggio 2022 con le artiste Bruna Bonelli, Gaia Maria Galati, Mirella Scotton e Anna Maria Tani saranno presenti per un brindisi inaugurale dalle ore 17 accompagnati dalle soavi note del violino di Federica Quaranta e la presentazione del libro “Il Filo delle Emozioni” di Gaia Maria Galati edito da Acca International. Il Porto di Roma e le meravigliose barche a far da cornice ai nostri eventi.