"Arturo" a Centrale Preneste Teatro

Venerdì 29 marzo alle 21.00 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) per la rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo YOU. The Young city – You Under 35 diretta da Tiziana Lucattini, va in scena “Arturo” di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. Lo spettacolo è vincitore del Premio Scenario Infanzia 2020.

“Arturo” è un racconto autobiografico che indaga il rapporto con il padre, è la forma della memoria dei due autori e interpreti, in cui i racconti, i giochi, le date, gli aneddoti, le parole si sono trasformati in pezzi di un grande puzzle. Un gioco a cui gli spettatori non solo assistono come testimoni, ma sono anche invitati a partecipare attivamente. Arturo vuole trasformare una memoria privata in collettiva e universale. Qual e? il rapporto con i padri e cosa resta (resterà?) alla loro scomparsa?

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 previa disponibilità dei posti.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.