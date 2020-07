Area 765 in concerto a Confusione Fest venerdì 31 luglio.

Gli AREA765 nascono nel 2011 in seguito allo scioglimento dei Ratti della Sabina, da cui prendono l’esperienza storica di un progetto musicale che dal 1996 al 2010, partendo dalla piccola provincia di Rieti, ha saputo imporsi sulla scena musicale italiana con passi misurati e regolari, che si traducono in 6 album in studio e oltre 700 concerti in un tour senza soluzione di continuità sui palchi di tutta Italia, piazze gremite e locali sold out. Ad oggi sono due le pubblicazioni discografiche targate AREA765: ‘Volume uno’ (2012) ed ‘Altro da fare’ (2014).

Nei live degli AREA765 vivono una buona parte di quei brani che hanno già contribuito alla storia ed al successo dei Ratti della Sabina: canzoni come “Chi arriva prima aspetta”, “Accorda e canta”, “Tra la luna e la tua schiena” insieme a tante altre continuano a suonare e a coinvolgere il pubblico, insieme ai nuovi inediti pubblicati come AREA765.

Line-up

Stefano Fiori: voce, chitarra acustica ed elettrica

Alessandro Monzi: violino e percussioni

Paolo Masci: chitarra elettrica ed acustica, dobro, bouzouki, armonica, cori

Valerio Manelfi: basso, chitarra acustica, cori