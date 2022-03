Alla scoperta delle figure femminili della corte dell'Imperatore Adriano a Villa Adriana

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ celebra con il Ministero della Cultura la Giornata Internazionale della Donna, promuovendo l’ingresso gratuito ai propri siti per il pubblico femminile martedì 8 marzo 2022. Inoltre per l’occasione il concessionario Coopculture organizza due visite a tema a tariffa agevolata per le donne.

Donne in VILLÆ

Villa Adriana, ore 11.30 Alla scoperta delle figure femminili della corte dell'Imperatore Adriano

Percorso a tema nella splendida Villa Adriana per conoscere la storia delle donne che hanno vissuto a fianco dell’imperatore Adriano e ne hanno condizionato a volte scelte e decisioni: la moglie Sabina, la suocera Matidia e Plotina, moglie di Traiano.

Largo Marguerite Yourcenar, Tivoli - si richiede di presentarsi in biglietteria 30 minuti prima per sbrigare le operazioni di ingresso

Capienza del gruppo: 30 persone

Appuntamento: area esterna del Plastico di Villa Adriana

Durata circa 1h 30min

Tariffa: € 7,00 a persona, gratuito sotto i 6 anni + biglietto d'ingresso; tariffa promozionale di € 5,00 per le donne.

info e prenotazione (consigliata): prenotazioni@coopculture.it, 0639967900 (attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 14:00), www.coopculture.it