Domenica 16 maggio, nel quadro delle giornate FAI di Primavera, il Gruppo FAI di Veio, col patrocinio del Parco di Veio e del Comune di Sacrofano, organizza l’escursione “Alla scoperta dell’area sacrale di Monte Musino – Storia, flora e fauna del luogo dall’antichità a oggi”.

Le visite si svolgeranno in due turni, con appuntamento alle 9,45 e alle 12,30 in Piazza U. Serata a Sacrofano, e gruppi di 15 persone max per ragioni di sicurezza legate alla normativa anticovid.

Monte Musino, di origine vulcanica, sovrasta il borgo medioevale di Sacrofano e ospita il più grande bosco del Parco di Veio. Oltre alla caratteristica “macchia sacrofanese” il monte conserva tracce del Tempio di Giove Tonante ed Ercole Musino, testimonianza dell’antica civiltà di Veio e, forse, all’origine del toponimo Sacrofano (sacro bosco).

Il percorso della durata di circa due ore combina interesse naturalistico e antiche suggestioni della civiltà etrusca e della città che fu la prima grande rivale della potenza romana e fu poi assorbita nelle sue tradizioni culturali e cultuali. La dott.ssa Paola Serata e un guardiaparco del Parco di Veio illustreranno, rispettivamente, gli aspetti di interesse storico-archeologico e naturalistico dell’area e giunti nell’area dove sorgeva il Tempio lo storico Luca Alberto Rossi darà dimostrazione di un antico culto etrusco.

Si tratta della prima iniziativa del neocostituito FAI Gruppo di Veio, che mira a valorizzare il territorio che insiste sui comuni del Parco, poco conosciuto, ma non per questo meno ricco di attrattive. Per i prossimi mesi è in programma una visita al borgo medioevale di Sacrofano per poi allargare il raggio della nostra azione ad altri comuni.

L’iniziativa avverrà nel pieno rispetto delle vigenti norme, anticovid, presenta bassa difficoltà ed è accessibile ai bambini dagli 8 anni. In caso di pioggia verrà rinviata. Per INFO e iscrizioni (tassa di iscrizione: 3 euro a testa) scrivere a veio@gruppofai.fondoambiente.it oppure telefonare a 3332757468.