Alla Fonderia delle Arti “A Perfect Sax Day” tra musica e libri

Domenica 15 ottobre Edizioni Artdigiland presenta a Roma A Perfect Sax Day, evento di musica e editoria a ingresso libero che si terrà alla Fonderia delle Arti (via Assisi 31).

Alle 17.30 Andrea Polinelli, musicista e ricercatore, presenterà il suo libro Gato Barbieri. Una biografia dall'Italia tra jazz, pop e cinema (https://www.artdigiland.com/italian/gato-barbieri-una-biografia-dallitalia-tra-jazz-pop-e-cinema) in compagnia di Silvia Tarquini, Tony Lama, Marco Molendini, Gegè Munari, Roberto Perpignani, Cicci Santucci, Enzo Scoppa.

Modera l’incontro Lucia Ianniello.

Alle 19.00 si terrà il concerto "Gato Reloaded" con Andrea Polinelli al sax tenore, Massimo Fedeli al pianoforte, Simone 'Ndyaje al basso e Raul Scebba alla batteria. A seguire, stand Artdigiland e aperitivo.

L’energia che Barbieri ha infuso nell’ambiente del jazz italiano e poi in quelli del pop e del cinema italiano, trabocca dal libro di Andrea Polinelli e si traduce in musica eseguita dal vivo, restituendo infine al suono il viaggio nella lettura. Il repertorio del concerto ci racconta come Gato suonasse quando era ancora in Argentina, come si sia presentato all’ambiente italiano dei primi anni ‘60 e come vi sia entrato in maniera determinante. Il programma si basa sulle trascrizioni inedite degli assoli di Gato che Polinelli ha realizzato e inserito nel libro. Oltre ai brani tipicamente jazz che costituiscono la parte più copiosa del repertorio di Gato, come i brani originali e le composizioni per cinema di Piero Umiliani, le trascrizioni esplorano la relazione con Pino Daniele ed Antonello Venditti. Non possono mancare l’esecuzione di Ultimo tango a Parigi, colonna sonora che tanto ha contribuito alla popolarità di Barbieri, e alcune composizioni meno conosciute registrate per Radio-Rai.



Programma:

ore 17.30 presentazione del libro Gato Barbieri. Una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema

ore 19.00 Gato Barbieri Reloaded, concerto per quartetto jazz

ore 20.15 aperitivo e stand Artdigiland



Formazione concerto Gato Barbieri Reloaded:

Andrea Polinelli: sax tenore

Massimo Fedeli: pianoforte

Simone ‘Ndyaje: basso elettrico

Raul Scebba: batteria