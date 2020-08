Risparmio Casa ricerca personale nelle aperture dei nuovi punti vendita: ecco come candidarsi

14 nuove aperture e 3 grandi ristrutturazioni con cambio di location nel 2020, per raggiungere l’obiettivo dei 200 punti vendita entro il 2025. È questa la strategia di crescita prevista da Risparmio Casa, la catena dedicata ai prodotti per la cura della casa e della persona con oltre 100 punti vendita in Italia e guidata dai fratelli Fabio e Stefano Battistelli.

Un piano di sviluppo che prevede l’inserimento entro l’anno di circa oltre 400 nuove risorse che riguardano diverse aree e competenze, tra cui direttori, vice direttori, addetti ai reparti, cassieri e magazzinieri.

Risparmio Casa, da sempre attenta alle persone e alla vicinanza ai territori, per ogni nuova apertura nel 2020 ricerca circa 30 figure professionali, offrendo così un’opportunità occupazionale a livello locale.

Dopo aver inaugurato recentemente lo store di Magenta, nei prossimi mesi sono previste le aperture di Ferrara, Coriano (RN), Castel Franco Emilia (MO), Beinasco (TO), Castione Andevenno (SO), Albenga (SV), Ambivere (BG), Osnago (LC), Calenzano (FI), Alessandria, Firenze Novoli, Monterosi (VT) e Buccinasco (MI). Alle nuove aperture si aggiungono i cambi di location, su metrature più ampie dei punti vendita già esistenti di Ariccia (RM), Capena (RM) e Lodi.

Lavorare in Risparmio Casa significa avere la possibilità di una costante formazione sia attraverso percorsi di affiancamento “on the job” sia in aula, che permetteranno alle figure scelte di crescere professionalmente. L’azienda propone oltre 30.000 referenze, a cui si aggiungono più di 8.000 prodotti stagionali, per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale.

Come candidarsi

Attraverso il portale di Risparmio Casa nella sezione “Lavora con noi, le nostre persone” o inviando il curriculum vitae a selezione@risparmiocasa.com.