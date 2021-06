Si cerca personale a Roma e provincia nel settore alberghiero. Ecco come candidarsi

Sono 202 le figure professionali ricercate da e-work a Roma e provincia. La ricerca del personale riguarderà il settore Ho.Re.Ca. Ecco come iscriversi al National Digital Recruiting Day

E-work è alla ricerca 202 figure professionali per lavorare in bar, hotel e ristoranti a Roma e provincia. E-work è un gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali con una divisione dedicata ai professionisti dell’Ho.re.ca

Il Digital Recruiting Day

A sostegno della selezione e ripresa del settore e-work ha lanciato un Digital Recruiting Day per il 24 giugno alle ore 11 con la partecipazione di Federalberghi. Si tratta di un evento online per inquadrare lo stato attuale del settore, le prospettive future e presentare ai candidati in dettaglio le opportunità aperte.

Sono tante le figure professionali cercate per la stagione 2021 dal personale di sala e di cucina, a baristi, pasticceri, pizzaioli, addetti al centro benessere, manutentori, receptionist e portieri notturni, addetti ai piani; così come varie sono le tipologie di struttura che chiedono rinforzi: hotel, bar, catering e ristoranti di medio e alto livello.

Cristina Palmieri, National Key Account Ho.re.ca di e-work sottolinea come le figure pure ricercate sono l personale di cucina ovvero chef, chef de partie, sous chef e quello di sala: chef de rang, camerieri di sala. Palmieri aggiunge che " i contratti che vengono proposti, variano per mansione; prevalentemente si tratta di contratti stagionali e spesso prevedono anche vitto e alloggio”.

Come partecipare

Per partecipare al Digital Recruiting Day è necessario iscriversi: https://bit.ly/Webinar_Horeca. Tutte le posizioni aperte nel settore Ho.re.ca sono consultabili sul sito di e-work: https://bit.ly/PosizioniAperte-Horeca .

Il National Digital Recruiting Day del 24 giugno darà l’opportunità ai candidati che vi prenderanno parte di avere un colloquio diretto con gli HR Specialist di e-work nei giorni successivi all’evento.