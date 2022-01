Offerte di lavoro, oltre 100 le posizioni aperte per i villaggi di Roma e provincia

Nonostante la crisi del settore turistico, si inizia a guardare con ottimismo alla prossima stagione estiva. In quest'ottica spuntano offerte di lavoro. Tra le prime c'è quella di Human Company, gruppo toscano attivo nel ricettivo e ristorativo e leader in Italia nel turismo open air, che ha aperto le candidature per la prossima stagione estiva.

In particolare, nel Lazio la ricerca riguarda 105 posizioni aperte per lavorare nelle tre strutture all’aria aperta del gruppo: il Fabulous Village (60) nel Parco del Litorale Romano tra la costa e la capitale, i Pini Family Park, il village a misura di famiglie nelle campagne di Fiano Romano (15) e il Roma Camping in Town (30), il camping urbano alle porte della capitale.

Le posizioni maggiormente richieste si concentrano nel settore food&beverage per personale di cucina e baristi. Seguono l’area accoglienza e ricevimento per addetti front office, accoglienza e infopoint e il comparto pulizie, manutenzione e sicurezza.

Oltre ai requisiti specifici richiesti per ciascuna figura professionale, in generale Human Company cerca persone motivate, che amano lavorare all’aria aperta. Per alcune posizioni è poi indispensabile la conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera, buone doti relazionali e comunicative, capacità di lavorare in gruppo e di gestione dello stress.

Per candidarsi è sufficiente visitare il sito https://lavoraconnoi.humancompany.com selezionando l’area di interesse o la posizione che si desidera ricoprire e allegando il proprio CV.