Dossier Gli altri Cospito

Ecco come vivono i detenuti al 41 bis. Il 13% è a Roma e Viterbo

Solo il garante e gli avvocati dei reclusi possono visitare gli isolati in regime di 41 bis. Abbiamo parlato con loro per farci raccontare le condizioni delle sezioni di Rebibbia e del Mammagialla, i due istituti penitenziari della regione dotati di un'ala per il carcere duro