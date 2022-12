Rebibbia, bombe molotov lanciate nel parcheggio del carcere femminile

Bombe incendiarie sono state lanciate nella notte del 25 dicembre al carcere femminile di Rebibbia. Le molotov sono state scagliate nel parcheggio adibito al personale della struttura carceraria della Capitale.

La fuga di Milano e le molotov di Roma

Il giorno di Natale del 2022, quindi, non consegna alle cronache soltanto l’evasione di sette detenuti dal carcere minorile Cesare Beccaria. Poche ore dopo la fuga messa in atto a Milano, anche nella Capitale si è verificato un episodio che ha avuto per teatro un centro di detenzione. “Un atto intimidatorio” l’ha definito il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio, “per fortuna senza gravi conseguenze”. Ora, su quanto accaduto a Roma, “sono in corso le indagini del nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria” ha fatto sapere il sindacalista.

“La Polizia penitenziaria, per troppo tempo abbandonata dai governi e dalla politica ‘che conta’, continua a essere attaccata su più fronti: mentre a Milano evadevano sette detenuti del circuito ancora impropriamente definito per minorenni, visto che l’età dei reclusi può spingersi fino ai 25 anni, e venivano appiccati incendi, a Roma si attentava alla sicurezza degli operatori con bottiglie molotov lanciate nel parcheggio a loro riservato” ha ricordato De Fazio.

L'auspicio dei sindacati

Sulla vicenda si registra ance la reazione del segretario generale del Sappe Donato Capece che, nell'esprimerere “solidarietà alle poliziotte di Rebibbia” ha espresso l'uspicio che auspica che “le indagini facciano piena luce su questo grave e inquietante episodio” poichè, secondo il rappresentante del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, “merita di essere approfondito con estrema attenzione”.

Cosa fare? Per il sindacalista non della Uilpa non è più rinviabile il ricorso ad “un decreto carceri”. Il provvedimento, che il sindacato presieduto da Gennarino De Fazio auspica sia messoin campo subito, dovrebbe avere il compito di “affrontare l’emergenza e potenziare la polizia penitenziaria”, considerata sottodimensionata nel numero di agenti a disposizione.