Cospito: anarchici in presidio sul lungotevere contro il 41bis

Anarchici ancora in piazza a Roma. Sono circa 25 i compagni e le compagne in presidio sul lungotevere Ripa a Roma, davanti al ministero della Salute che hanno esposto uno striscione con la scritta: "Alfredo libero. Tutti/e liberi/e. No 41 bis. 105 giorni in sciopero della fame". Una manifestazione annunciata sui siti d'area contro il 41bis ed in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera a Milano e "da 105 giorni in sciopero della fame".

L'anarchico abruzzese era detenuto da oltre 10 anni al Bancali di Sassari per la gambizzazione dell'allora amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, in sciopero della fame dal 30 ottobre, è stato trasferito nel penitenziario meneghino per le precarie condizioni di salute. Esponente della Federazione anarchica informale, è anche accusato di strage per due ordigni esplosi nei pressi della scuola allievi carabinieri di Fossano nel cuneese nel 2006, che non provocarono feriti.

Lungotevere in tilt

Sotto l'occhio vigile della polizia, schierata in reparto antisommossa, è stato predisposta la chiusura al transito veicolare del lungotevere nella tratta fra ponte Garibladi e Porta Portese, in direzione dell'area del mercato domenicale e ponte Palatino. Inevitabili i ritardi per le linee bus con conseguenti deviazioni per i mezzi pubblici della linea 23, linea 280 da via Arenula-piazza Venezia-via del Teatro Marcello e per i bus della linea 44, deviati sul lungotevere Aventino-ponte Sublicio.