Al Casale Rosa arriva 'Desideria': una rassegna di libri dedicata ai temi di genere

Una rassegna di libri dedicata ai temi di genere. Si chiama 'Desideria' e si terrà nel giardino del centro antiviolenza di Casale Rosa 'Nilde Iotti', in via di Grotta Perfetta 610, dal 14 maggio al 18 giugno 2021. Un’occasione per alimentare il dialogo multidimensionale e generare discorso pubblico a partire dai luoghi delle donne.

Per stringere ancora una volta un impegno comune, la cooperativa sociale Be Free, da anni impegnata nel contrasto alla violenza, alla tratta e alle discriminazioni, e l'assessora alle politiche di genere del Municipio Roma VIII, Michela Cicculli, in collaborazione col dipartimento pari opportunità del Comune di Roma, aprono le porte del Casale Rosa, centro antiviolenza “Nilde Iotti”. Un luogo che attiva e accoglie percorsi fuori dalla violenza, fornendo strumenti per l'autonomia, la realizzazione di desideri e di strade da prendere insieme.

La rassegna è realizzata con la collaborazione della Libreria Nuova Europa - I Granai. Gli appuntamenti richiedono una prenotazione obbligatoria per la partecipazione in presenza (scrivendo alla mail culturadigenere.municipio8@gmail.com. Sarà possibile prenotare la settimana stessa dell'incontro in questione) e saranno trasmessi in diretta sulla pagina della Cooperativa sociale BeFree.

Programma

Inizio ore 19.30 (ingresso per le persone in presenza ore 19.15)

14 maggio

Alessandra Gissi (Società delle storiche) e Stefania Azzollini (Docente Scienze naturali) presentano con le autrici Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi “Laura non c'è. Dialoghi possibili con Laura Conti”

21 maggio

Viola Lo Moro (Libreria Tuba) presenta con l'autrice Giulia “Caminito L' acqua del lago non è mai dolce”

28 maggio

Alessandra Pigliaru (Società delle letterate) presenta con l'autrice Alessandra Dino “Femminicidi a processo: Dati, stereotipi e narrazioni della violenza di genere”

11 giugno

Marie Moïse (Jacobin Italia) con l'autrice Federica Castelli presenta “Comunarde. Storie di donne sulle barricate”

18 giugno

Eva Vittoria Cammerino (Prime Minister) e Michela Cicculli con l'autrice Jennifer Guerra presentano “Il Capitale amoroso, Manifesto per un eros politico e rivoluzionario”

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...