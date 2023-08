VIDEO | Lo scippo in diretta ripreso dalle telecamere. Ladro preso nel campo rom, in tanti provano a evitare l'arresto

Una rapina in pieno giorno e in diretta ripresa dalle telecamere di sicurezza che hanno immortalato la scena. Accade in via di Tor de Cenci, a Roma, nel primo pomeriggio dello scorso 26 agosto. Un uomo è fermo con l'auto insieme a un amico, parlano. Un ragazzo gli si avvicina un paio di volte, poi ripassa e con un gesto veloce ruba la collanina a uno dei due. Inutile la rincorsa. Il ladro fugge con un complice che lo aspetta col motore acceso. La scena è stata riportata nella giornata di ieri dal profilo social di Welcome To Favelas.

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, la polizia di Stato è riuscito a rintracciare e arrestare il ladro. Il giovane, un romano di 35 anni, era nel campo rom di via Luigi Candoni, dove vive con la famiglia e altri amici e parenti. Stava preparando le fuga, infatti aveva pronto un borsone con soldi e i suoi effetti personali. Arrivati gli agenti sul posto, il 35enne ha tentato di scappare salendo su alcuni moduli abitativi, mentre alcune persone all'interno del campo hanno tentato di bloccare l'arresto.

Il ladro aveva ancora con sé la collanina in oro rubata lo scorso 26 agosto. I poliziotti sono arrivati a lui con facilità, nel video infatti si vedevano sia la targa che il volto dell'uomo. Ora è stato sottoposto in stato di fermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.