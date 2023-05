VIDEO | Il forno lanciato sul bus, trovati i responsabili

Un forno a microonde lanciato sul tetto del bus. Vandali alla continua ricerca del limite da superare, magari per filmarsi e finire sui social. Proprio il video però è stato decisivo stavolta per identificare i responsabili della follia. Siamo al Laurentino 38, in via Ignazio Silone. L'autobus 723 riparte dopo aver effettuato fermata.

Da uno dei ponti al passaggio del mezzo, uno dei due soggetti scaraventa il pesante oggetto sul tettuccio dell’autobus- Un altro lo riprende con il proprio cellulare. Avviate immediatamente le indagini, gli investigatori sono potuti risalire all’identità dei due, entrambi italiani, e denunciarli in stato di libertà per danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

L'autista infatti è stato costretto ad interrompere le corse.