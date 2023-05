Vandali lanciano un forno contro un autobus Atac in corsa

Choc a Roma. Nella zona del Laurentino 38 un vandalo, non ancora identifica, ha lanciato un forno a microonde contro un autobus Atac in corsa. È quanto successo intorno alle 19 di mercoledì 3 maggio, in via Ignazio Silone dal sesto ponte dello stradone centrando in pieno il mezzo della linea 723.

Il conducente del bus, sentito il "botto", ha frenato la corsa e una volta sceso ha notato il corpo del reato.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'autore o gli autori del gesto folle sono fuggiti senza lasciare traccia. Sul posto la polizia di Stato che ore indaga. L'episodio è avvenuto a un orario in cui quel tratto di strada è molto popolato. Il bilancio sarebbe potuto essere grave.