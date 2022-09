VIDEO | "Sequestrati nella stazione di Cornelia durante lo sciopero"

Un guasto tecnico alla stazione Ottaviano, lo sciopero dei trasporti ed "un sequestro all'interno di una stazione della metro". E' la cronaca di un venerdì mattina complicato per i passeggeri della linea A della metropolitana. A determinare il sequestro dei pendolari, i cancelli serrati alla fermata Cornelia. Documentate in un video le immagini sono state rese pubbliche da Linda Meleo, già assessore ai trasporti durante la giunta della sindaca Raggi ed oggi capogruppo M5s al comune di Roma.

A raccontare quanto accaduto alla fermata Cornelia un passeggero, mentre riprende con un video i cancelli chiusi: "Siamo bloccati all'interno della stazione - le parole dell'uomo - . Non c'è presidio. Cancelli chiusi, serrati".

"Da circa mezz'ora non c'è personale né da un lato né dall'altro. La polizia ci ha detto mezz'ora fa che sarebbero arrivati i vigili del fuoco ad aprire. Evidentemente Gualtieri e la presidente Giuseppetti non solo si sono dimenticati di fare manutenzione alla scale mobili, che sono poco male. Hanno dimenticato i cittadini che tutti i giorni cercano di andare a lavorare e di spostarsi in metro per vivere la loro serenità della vita quotidiana a Roma - conclude il passeggero -. Ma forse è più opportuno lasciare le porte chiuse e bloccarli sotto la metro".

"Durante un giorno di sciopero nazionale del trasporto pubblico, diritto importante che deve essere tutelato e protetto, succede che a Roma circa 200 persone rimangono chiuse all’interno della stazione metro A, fermata Cornelia, perché i cancelli sono stati chiusi. Trascorre circa mezz’ora prima che le uscite vengano riaperte. Tutto questo tra le 8.30 e le 9 del mattino - scrive Linda Meleo a commento del video pubblicato su facebook -. Un episodio molto grave che ci da indicazione chiara di come sia andato questo primo anno di gestione dell’amministrazione Gualtieri: un disastro. Tra pulizie straordinarie fallimentari, degrado peggiorato ovunque, e verde su ogni marciapiede, mancava anche un “sequestro” all’interno di una stazione metro. Ps: e questo è solo il primo giorno della settimana europea della mobilità sostenibile dell’era Pd".

La nota di Atac

Passeggeri bloccati in stazione in relazione è cui poi arrivata la nota di Atac che in una nota stampa spiega: "In relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli, ATAC ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. ATAC si scusa con i propri clienti".

Le parole dell'assessore ai trasporti

I fatti hanno trovato anche il commento dell'assesore ai trasporti e mobilità della giunta Gualtieri Eugenio Patanè, che a margine di una conferenza stampa ha riposto alle domande dei giornalisti su quanto accaduto alla stazione metro Cornelia: "Da stamattina ci arrivano notizie secondo dopo secondo su quello che sta succedendo sia su superficie che su ferro. E' accaduto che purtroppo gli operatori di stazione, nel momento in cui hanno aderito allo sciopero, hanno deciso di chiudere la stazione e non hanno avvertito la sala operativa. Credo che quanto accaduto sarà oggetto di un provvedimento disciplinare".