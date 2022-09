Sciopero, oggi a Roma metro e bus a rischio per otto ore

Uno sciopero improvviso indetto con pochissimo preavviso, sfruttando un comma delle legge che lo consente. Oggi, venerdì 16 settembre, a Roma sarà sciopero dei trasporti. Un venerdì nero, in cui trovare un autobus e una metro sarà difficile, difficilissimo. Ad incrociare le braccia i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Slm Fast Confsal e Orsa Tpl che hanno proclamato uno sciopero di 8 ore.

Lo sciopero, hanno fatto sapere le sigle che lo hanno sottoscritto, è indetto “a causa dei gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori”. Ad incrociare le braccia in segno di protesta e di solidarietà, anche il personale addetto alle biglietterie e tutti i lavoratori degli uffici, gli ausiliari del traffico, il personale degli uffici e della trazione.

La diretta

Diversi i disagi. Dalle 8:30, come segnala Atac sul proprio canale Twitter ufficiale la Metro A "chiude per sciopero". La Metro B/B1 rimane attiva con riduzioni di corse. Metro C e Ferrovia Termini/Centocelle "ultime partenze dai capolinea ore 8.30, poi chiuse per sciopero". Per quanto riguarda le linee gestite da Cotral "saranno possibili disagi e soppressioni per le corse sulle ferrovie Metromare e Roma-Viterbo in partenza tra le 8:31 e le 16:30".

#info #atac - Metro A: ore 8.30 chiude per sciopero; Metro B/B1 rimane attiva con riduzioni di corse #roma — infoatac +?= (@InfoAtac) September 16, 2022

#info #atac - Metro C e Ferrovia Termini/Centocelle ultime partenze dai capolinea ore 8.30, poi chiuse per sciopero, seguono aggiornamenti #roma — infoatac +?= (@InfoAtac) September 16, 2022

? Oggi sciopero ?



Saranno possibili disagi e soppressioni per le corse (della rete Bus Cotral, ferrovie Metromare e Roma-Viterbo) in partenza tra le 8:31 e le 16:30. — Cotral (@BusCotral) September 16, 2022

Lo sciopero di oggi 16 settembre 2022

Il servizio sull'intera rete non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Lo sciopero interessa Atac e le linee periferiche di Roma Tpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Il servizio non sarà garantito quindi dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Al termine dello sciopero, il servizio sarà riattivato sull'intera rete.

Questi i tempi di riavvio del servizio.

Servizio Automobilistico e Filoviario: 30 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizio Tranviario: da 30 a 50 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizio Metro A: da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizio MetroB-B1: da 30 a 120 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizio Metro C: da 30 a 45 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizio Roma –Lido: da 30 a 90 minuti prima della conclusione dello sciopero

Servizi Roma-Pantano e Roma-Viterbo: da 30 a 60 minuti prima della conclusione dello sciopero