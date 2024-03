Spari a Nettuno, colpi di pistola contro un cartello stradale

Spari contro un cartello stradale con una pistola rubata. È quanto successo in via Chianciano di Nettuno lo scorso 14 marzo. A ricostruire l'episodio sono stai gli investigatori del commissariato di Anzio - Nettuno che in strada avevano rinvenuto quattro bossoli calibro 9x21 esplosi.

I poliziotti, grazie a una indagine, sono arrivati a casa di un 23enne, poco distante dal luogo degli spari, effettuando una perquisizione. Nel corso del controllo, grazie al fiuto del cane anti esplosivo della questura di Roma, gli agenti hanno trovato un bauletto porta oggetti da scooter, una pistola semi automatica Smith & Wesson risultata rubata a gennaio dello scorso anno.

Non solo. Sono stati trovati anche 35 proiettili calibro 9x21 e un pezzo di hashish di circa 34 grammi. Lo scorso 23 marzo, il gip di Velletri, accolta la richiesta del pubblico ministero, ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico nei confronti del 23enne.