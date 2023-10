La fila sul pianerottolo e il via vai di clienti nel palazzo. L'appartamento è una base di spaccio

La fila davanti all'appartamento di casa, il via vai di clienti e il giro di spaccio casalingo che aveva messo in piedi nel suo appartamento di via Pietro Maffi, a Primavalle. A ricostruire il business della droga di un 32enne romano, sono stati gli agenti del XIV distretto Primavalle.

Secondo quanto emerso, durante le ore pomeridiane c'era spesso un via vai all'ingresso del palazzo con i clienti che, dopo aver fatto una telefonata, accedevano all'interno, per far la fila poi davanti la casa dello spaccio. Il servizio di appostamento ha permesso di appurare che, una volta avuto accesso all'interno, le persone venivano fatte entrare, a turno, da un complice presente in casa.

Gli agenti di Primavalle hanno così deciso di effettuare un blitz in sinergia con la squadra cinofili della questura di Roma. In casa sono stati trovati un chilo e 191 grammi di hashish, 416 grammi di marijuana e 69 grammi di cocaina. Lo stupefacente rinvenuto era nei diversi meandri dell'abitazione. Trovato e sequestrato anche il materiale per il confezionamento – tra cui un macchinario per chiudere le capsule di cocaina -, un bilancino di precisione e un notes con la contabilità dello spaccio quotidiano.

Inoltre, all'interno del vano del contatore della corrente, in due sacchetti separati, è stato recuperato del denaro per un importo complessivo di 13 mila e 875 euro. Le indagini svolte anche sullo smartphone utilizzato dal 32enne hanno permesso ricostruire il giro di spaccio, che l'uomo gestiva su gruppi Telegram chiusi. L'uomo è stato infine arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e successivamente convalidato da parte dell'autorità giudiziaria.