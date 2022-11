In viaggio di nozze a 72 anni soffre di amnesia e si perde, gli agenti lo riportano dalla moglie

In viaggio di nozze nella Capitale si è perso per i vicoli di Trastevere. Novello sposo un 72enne argentino che mercoledì scorso, visibilmente disorientato si è rivolto ad un ristoratore in zona Trastevere chiedendogli aiuto perché non ricordava il b&b in cui alloggiava con la moglie. Richiesto l'intervento alla polizia sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno rassicurato l'uomo ed hanno proceduto alla sua identificazione.

Dopo averlo tranquillizzato gli agenti hanno instaurato con lo stesso una conversazione durante la quale ha raccontato loro di soffrire di una lieve amnesia, alla luce di ciò i poliziotti hanno fatto intervenire anche personale sanitario che ha provveduto a visitarlo sul posto.

Dialogando con il 72enne, gli agenti sono riusciti a farsi dire una parte della denominazione del bed & breakfast dove l’uomo aveva preso alloggio con la moglie. I successivi accertamenti hanno consentito di rintracciare la struttura, dove lo stesso, una volta riaccompagnato, ha potuto riabbracciare la consorte, con la quale, come raccontato dalla stessa, si trovava nella capitale in viaggio di nozze.