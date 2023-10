Lite in strada: uomo colpito al volto con un sasso

Una violenta lite in strada. Un uomo in terra con una copiosa perdita di sangue dal volto. Pomeriggio di paura a Porta Pia, zona Pinciano, dove a farne le spese è stato un cittadino ucraino di 47 anni.

Sono stati i carabinieri della stazione Vittorio Veneto a intervenire in via Campania, a due passi da corso d'Italia, dopo diverse segnalazioni al 112 da parte dei passanti impauriti per una lite animata tra due stranieri. Sul posto i militari dell'Arma hanno identificato un cittadino straniero di 45 anni originario della Liberia, affetto da disturbi psichici, che poco prima dell’arrivo dei carabinieri ha aggredito, per futili motivi, un cittadino ucraino di 47 anni, senza dimora, colpendolo al viso con un sasso, provocandogli una ferita lacero contusa al labbro.



Quest’ultimo, soccorso dai crabinieri che hanno allertato il 118, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Umberto I, con prognosi di 15 giorni. Per questo motivo il 45enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso anche di un coltello lungo 23 centimetri, che è stato sequestrato insieme al sasso.