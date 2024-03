Vestita da medico truffa paziente nel letto d'ospedale, fermata con l'oro appena rubato

Vestita da medico ha ingannato una paziente e si è fatta consegnare l'oro che aveva. Una ladra truffatrice, in azione in uno dei reparti dell'ospedale Santo Spirito. Fermata dai poliziotti in presidio fisso al nosocomio del lungotevere in Sassia è stata bloccata con la refurtiva prima che riuscisse ad allontanarsi.

La ladra - una romana di 41 anni - ha attuato la sua scenegggiata poco dopo le 21:00 di domenica 17 marzo. Entrata al Santo Spirito ha avvicinato una anziana paziente. Fingendosi una operatrice sanitaria l'ha convinta a consegnarle l'oro rassicirandola che l'avrebbe consegnato nelle mani del marito. .

La truffa è stata però scoperta dalla polizia. Richiesto l'intervento delle volanti e degli agenti del commissariato Borgo di polizia la fantomatica dottoressa è stata fermata in flagranza di reato. Arrestata per truffa è stata messa a disposizione della magistratura per il rito direttissimo.