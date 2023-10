Incendio via Ostiense: in fiamme appartamento all'ottavo piano, un ferito

Appartamento in fiamme nella notte in zona Ostiense. L'incendio è divampato da un'abitazione all'ottavo piano di una palazzina di nove livelli. Intossicato il proprietario di casa, una inquilina - sotto choc per lo spavento - è stata medicata sul posto dal personale medico.

Sono le 3:00 della notte fra il 10 e l'11 ottobre quando al 112 viene richiesto l'intervento per un incendio in un'abitazione al civico 38 della via Ostiense. Sul posto i vigili del fuoco con due squadre, l'autoscala e il carro teli, assieme ai carabinieri della stazione Garbatatella.

Divampato per cause accidentali i pompieri hanno poi estinto l'incendio. Intossicato il proprietario di casa, un 52enne, trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Fatebenefratelli.