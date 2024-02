Notte di fiamme a San Lorenzo: piromane brucia rifiuti, auto e un parchimetro

Notte di fuoco a San Lorenzo dove un piromane, un cittadino somalo di 33 anni, ha appiccato 4 incendio. L'allarme è scattato intorno alle 2, in via dei Luceri, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un cumulo di rifiuti lungo la strada. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione San Lorenzo che hanno constatato che l'incendio aveva coinvolto anche parte di un veicolo in sosta poco distante causando l'esplosione di uno pneumatico.

Grande spavento per i residenti che si sono affacciati in strada. Il tempestivo intervento dei pompieri ha contenuto il pericolo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente. Poco dopo un altro incendio, sempre a un cumulo di rifiuti, si è avuto poco distante, anche in piazzale del Verano. Un'ora più tardi ancora un rogo che ha coinvolto un'altra auto, un parchimetro e una struttura in legno.

A rintracciare il piromane sono stati i poliziotti del commissariato di San Lorenzo, intervenuti proprio sul posto dell'ultimo rogo. Il 33enne era lì vicino. L'uomo è stato denunciato.