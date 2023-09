Incendio alla Pisana, il fumo invade il raccordo anulare. In azione anche l'elicottero

Un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di sabato in una zona boscosa in via della Pisana, nei pressi del grande raccordo anulare. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, invadendo in parte la carreggiata e costringendo alla chiusura del tratto in via precauzionale.

Intorno alle 16 il raccordo era stato parzialmente riaperto, ma restavano lunghe code e l'aria, in zona, si è fatta irrespirabile a causa del fumo. Alle 17, era chiusa la complanare altezza Pisana, mentre erano state riaperte le carreggiate centrali. Pesanti i disagi per gli automobilisti bloccati, soprattutto a causa del caldo: "Corsia interna del Gra prima della Pisana, raccordo chiuso per incendio - scriveva un utente su Twitter - tutti fermi sotto il sole ad aspettare che arrivi qualcuno, nessuno in grado di dare notizie, qualcuno che arrivi con delle borracce".

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, insieme con l'elicottero, che hanno attaccato le fiamme e lavorano per contenere il fronte ed evitare che si propagassero ulteriormente. Non risultano feriti, intossicati né danni all'abitazioni. Stando alle prime informazioni, a prendere fuoco sono state alcune sterpaglie, ma non è chiaro se via sia matrice dolosa.