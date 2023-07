Accerchiano una donna in metro e le rubano portafogli con 8mila euro

Hanno accerchiato la vittima di turno e le hanno portato via il portafogli. Un colpo grosso da 7870 euro, sventato però dall'intervento delle guardie giurate prima e della polizia di Stato poi. A finire in manette due donne nate in Italia di 32 e 27 anni, poiché gravemente indiziate del reato di furto aggravato in concorso.

Sotto la banchina metro della stazione Cavour, le guardie giurate in servizio hanno notato tre donne che discutevano animatamente e vista la situazione hanno contattato il numero d’emergenza. I poliziotti dono giunti in zona e insieme ai vigilanti hanno constatato che due donne, poco prima, all'interno del vagone della metropolitana, avevano sottratto il portafoglio, contenente 7870 euro, a una donna ucraina di 48 anni. Le stesse sono state intercettate alla stazione metro Cavour e arrestate, il portafoglio con tutto il suo contenuto è stato restituito alla donna. L'arresto è stato convalidato.