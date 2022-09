Il ragazzo agli arresti domiciliari che nasconde un fucile a pompa rubato in casa

Gli hanno bussato alla porta di casa per verificare se si trovasse nell'abitazione dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Ma se per quanto riguarda le prescrizioni imposte dall'autorià giudiziaria i carabinieri non hanno avuto nulla da contestare, diverso è stato invece il discorso relativo al ritrovamento di un fucile nella disponibilità del giovane che dovrà difendersi dall'accusa di detenzione abusiva di armi dopo essere finito direttamente in carcere.

Sono stati i carabinieri della stazione Marina di Tor San Lorenzo ad arrestare nuovamente il 24enne, residente nella frazione balneare del comune di Ardea, gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma comune da sparo.

I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno controllato il rispetto delle prescrizioni imposte all’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari. Il 24enne sin da subito è apparso particolarmente nervoso, dettaglio che ha insospettito i carabinieri, spingendoli ad effettuare un’accurata perquisizione in casa, che ha portato al sequestro di un fucile a pompa marca Browning, risultato oggetto di furto, una cartuccia calibro 12, nonché una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo marijuana, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione.

Nella circostanza i militari hanno sequestrato anche una roncola, considerata oggetto atto ad offendere, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’autorità giudiziaria.