Anziano scompare durante passeggiata, ricercato con i droni

Ha passato una notte all'addiaccio e non è stato ancora ritrovato un anziano scomparso dopo essere uscito a fare una passeggiata nella zona di Tivoli, alle porte di Roma. Sessantasette anni dell'uomo non si hanno notizie da oltre 12 ore. L'allerta dalla zona di Colle Ripoli.

Le ricerche sono cominciate poco dopo le 23:00 di domenica 9 luglio dopo che l'uomo, uscito nel pomeriggio, non ha fatto rientro in casa. Su strada Colle Ripoli sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre. Le ricerche non hanno però portato a individuare il disperso.

Dalle ore 7:00 di stamattina - lunedì 10 luglio - in ausilio alle squadre di terra anche l’elicottero Drago e il nucleo Sapr con l’utilizzo dei droni.

Articolo in aggiornamento